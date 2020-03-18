В Ростове двух стражей порядка уволили из органов за получение взятки
В Ростове двое полицейских попались на получении взятки.
В ходе следствия стало известно, что два оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков городского управления МВД 16 марта потребовали от местного жителя взятку в размере полумиллиона рублей. В противном случае, они обещали сфабриковать в отношении него дело о его причастности к незаконному обороту наркотиков. Но сейчас оба стража порядка сами обвиняются по статье "Получение взятки".
- При получении денежных средств полицейские были задержаны сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Они были уволены из органов внутренних дел, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU