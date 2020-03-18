В Ростовской области началась санобработка СИЗО и колоний из-за пандемии коронавируса
В донских колониях и СИЗО начали санитарно-противоэпидемические мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
В исправительных учреждениях, как и везде, принимаются меры по профилактике распространения COVID-19. В настоящее время персонал исправительных учреждений проводит профилактические и ограничительные мероприятия.
- Учреждения в полном объеме обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, - сообщили в пресс-службе Федеральной службы наказаний России.
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ИСТОЧНИК KP.RU