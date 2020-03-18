Прижал к стене и снял одежду: в Таганроге парень надругался над первоклассницей прямо в школе

18 Март 2020 2020-03-18T10:41:28+03:00

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В Таганроге парень надругался над 7-летней девочкой прямо в школьном туалете. Правоохранители уже задержали подозреваемого и завели на него уголовное дело.

По данным собственного источника издания, инцидент произошел прямо в школе № 22 на улице Кирова. 19-летний молодой человек прошел в учебное заведение и вместе с девочкой из первого класса пошел в туалет. Что заставило ее посетить столь интимное место в компании со взрослым парнем остается загадкой, но в конечном итоге они остались там вдвоем. В какой-то момент парень начал приставать к 7-летней девочке. Беззащитная школьница не знала, как правильно вести себя и не сопротивлялась. Парень все больше напирал: он прижал школьницу к стене и снял с нее одежду.

Как только девочка пришла домой, она рассказала все своим родителям. Шокированный случившемся, отец обратился в полицию и написал на парня заявление. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого.

- На 19-летнего молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Действия сексуального характера с лицом, не достигишим шестнадцатилетнего возраста", - отметил источник.

Сейчас парень находится под стражей. Расследование продолжается. Если его вина будет доказана, он может надолго сесть в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU