Прижал к стене и снял одежду: в Таганроге парень надругался над первоклассницей прямо в школе
В Таганроге парень надругался над 7-летней девочкой прямо в школьном туалете. Правоохранители уже задержали подозреваемого и завели на него уголовное дело.
По данным собственного источника издания, инцидент произошел прямо в школе № 22 на улице Кирова. 19-летний молодой человек прошел в учебное заведение и вместе с девочкой из первого класса пошел в туалет. Что заставило ее посетить столь интимное место в компании со взрослым парнем остается загадкой, но в конечном итоге они остались там вдвоем. В какой-то момент парень начал приставать к 7-летней девочке. Беззащитная школьница не знала, как правильно вести себя и не сопротивлялась. Парень все больше напирал: он прижал школьницу к стене и снял с нее одежду.
Как только девочка пришла домой, она рассказала все своим родителям. Шокированный случившемся, отец обратился в полицию и написал на парня заявление. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого.
- На 19-летнего молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Действия сексуального характера с лицом, не достигишим шестнадцатилетнего возраста", - отметил источник.
Сейчас парень находится под стражей. Расследование продолжается. Если его вина будет доказана, он может надолго сесть в тюрьму.
ИСТОЧНИК KP.RU