Футболист Павел Мамаев собрался бросить Ростов и переехать в другую страну
31-летний полузащитник "Ростова" Павел Мамаев планирует с семьей переехать в другую страну. Спортсмен рассказал об этом во время общения с подписчиками в Instagram своей молодой жены Аланы.
Во время прямого эфира один из подписчиков задал вопрос футболисту о планах на будущее.
- Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время, - сказал игрок.
Павел Мамаев высказал свое мнение о приостановке сезона в РПЛ. Он считает, что здоровье превыше всего и сообщил, что за это время сможет полностью восстановиться от полученных травм.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", футболист перешел в доской клуб осенью 2019 года. "Краснодар" разорвал с Павлом Мамаевым контракт после того, как футболист вышел из тюрьмы. По решению суда он получил год и пять месяцев колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU