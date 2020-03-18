Футболист Павел Мамаев собрался бросить Ростов и переехать в другую страну

18 Март 2020 2020-03-18T11:14:51+03:00

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31-летний полузащитник "Ростова" Павел Мамаев планирует с семьей переехать в другую страну. Спортсмен рассказал об этом во время общения с подписчиками в Instagram своей молодой жены Аланы.

Во время прямого эфира один из подписчиков задал вопрос футболисту о планах на будущее.

- Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время, - сказал игрок.

Павел Мамаев высказал свое мнение о приостановке сезона в РПЛ. Он считает, что здоровье превыше всего и сообщил, что за это время сможет полностью восстановиться от полученных травм.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", футболист перешел в доской клуб осенью 2019 года. "Краснодар" разорвал с Павлом Мамаевым контракт после того, как футболист вышел из тюрьмы. По решению суда он получил год и пять месяцев колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU