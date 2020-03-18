2020-03-18T11:33:14+03:00
Общество

На Дону в селе Покровском построят новый корпус поликлиники

На эти цели потратят 86 миллионов рублей
Дадаян Давид
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Новый корпус поликлиники появится в Неклиновском районе. Фото: Правительство РОНовый корпус поликлиники появится в Неклиновском районе. Фото: Правительство РО
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В селе Покровском Ростовской области построят новый модульный корпус поликлиники на территории Центральной районной больницы. Здание существующего мед учреждения возвели больше 50 лет назад и к настоящему времени он в плохом состоянии. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

17 марта глава Ростовской области Василий Голубев во время рабочей поездки в Неклиновский район рассказал, что на строительство нового корпуса поликлиники потратят 85 миллионов рублей. Деньги будут выделены из регионального бюджета.

Стоит отметить, что сейчас медицинское учреждение пользуется большой популярностью в районе. Каждый год ее посещают по 600 человек в год. При этом само здание ЦРБ построено больше полувека назад и не соответствует современным требованиям. В планах оснастить поликлинику современным оборудованием.

Напомним, в этом году установят семь врачебных амбулаторий и 37 фельдшерских пунктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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