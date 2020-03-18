2020-03-18T12:32:34+03:00
Общество

"До тебя я не жила!": Влюбленная в Дмитрия Тарасова модель призналась футболисту в своих чувствах

Красавица посвятила стихи спортсмену [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Модель призналась в любви Дмитрию Тарасову. Фото: Instagram Анастасии Тарасовой (Костенко)Модель призналась в любви Дмитрию Тарасову. Фото: Instagram Анастасии Тарасовой (Костенко)
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В среду, 18 марта, отмечает 33-летие футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов. Спортсмена поспешила поздравить его жена Анастасия Костенко. Молода мама выложила совместную фотографию с супругом и призналась ему в своих чувствах.

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Анастасия Костенко поздравила мужа с 33-летием!
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Красавица даже сочинила специально для любимого стихотворение, которое не постеснялась выложить на всеобщее обозрение:

Любимый! Помнишь, как-то говорила,

Что до тебя как будто не жила?

С тобой в Москве я зиму полюбила,

Которая с тобою нас свела.

С тобою я морально повзрослела

И стал мне важен только близкий круг!

В твоих руках душа моя воспела,

Любимый муж, напарник, лучший друг.

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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов
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В дополнение к своим словам Анастасия собрала ТОП важных событий, которые произошли с семьей футболиста за год. Супруга Тарасова рассказала о путешествиях, второй беременности, дне рождении второй дочери и семейном отдыхе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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