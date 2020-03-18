"До тебя я не жила!": Влюбленная в Дмитрия Тарасова модель призналась футболисту в своих чувствах
В среду, 18 марта, отмечает 33-летие футболист "Рубина" Дмитрий Тарасов. Спортсмена поспешила поздравить его жена Анастасия Костенко. Молода мама выложила совместную фотографию с супругом и призналась ему в своих чувствах.
Красавица даже сочинила специально для любимого стихотворение, которое не постеснялась выложить на всеобщее обозрение:
Любимый! Помнишь, как-то говорила,
Что до тебя как будто не жила?
С тобой в Москве я зиму полюбила,
Которая с тобою нас свела.
С тобою я морально повзрослела
И стал мне важен только близкий круг!
В твоих руках душа моя воспела,
Любимый муж, напарник, лучший друг.
В дополнение к своим словам Анастасия собрала ТОП важных событий, которые произошли с семьей футболиста за год. Супруга Тарасова рассказала о путешествиях, второй беременности, дне рождении второй дочери и семейном отдыхе.
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ИСТОЧНИК KP.RU