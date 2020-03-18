2020-03-18T13:10:36+03:00
Общество

Нужно ли сейчас вкладывать деньги в недвижимость?

Некоторые участники рынка прогнозируют увеличение спроса на недвижимость и как следствие рост цен. Поэтому если вы планируете покупать квартиру для себя или в качестве инвестиции, это нужно делать в ближайшее время.
Наталья ВЕСНИНА
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Нужно ли сейчас вкладывать деньги в недвижимость?Нужно ли сейчас вкладывать деньги в недвижимость?Фото: Ольга КУБЫШЕВА
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Что нужно сделать, чтобы купить новую квартиру? Нужно изучить информацию о жилых комплексах в интернете, распланировать поездки на несколько дней и при этом договориться, чтобы вам все показали. Есть способ проще! «Комсомольская правда» устраивает первый весенний «Тур по новостройкам».

Всего за один день вы сможете оценить 5-6 жилых комплексов: планировку квартир, инфраструктуру района, узнать точные сроки ввода домов в эксплуатацию, получить квалифицированную консультацию от представителей застройщиков из первых уст. Вы сможете попасть на территорию объектов и увидеть все своими глазами.

Приглашаем принять участие в проекте всех, кто планирует приобрести жилье в 2020 году.

29 марта* в воскресенье вас ждет экскурсия на комфортабельном автобусе по новым жилым комплекса Ростова и Батайска.

Участие в туре бесплатное. Достаточно только записаться по телефону редакции в Ростове-на-Дону (863) 333-24-22 (добавочный 1, «реклама») по будням с 9-00 до 18-00.

Регистрация проводится до 27 марта 2020 года до 16-00. Количество мест ограничено!

В связи с мерами безопасности каждый участник тура по новостройкам получит медицинскую маску в подарок!

*ВНИМАНИЕ!!! По техническим причинам тур по новостройкам перенесен на 29.03.2020 года.

На правах рекламы. 16+

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