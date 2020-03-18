В Ростовской области разъяренный муж забил супругу веником до смерти

18 Март 2020 2020-03-18T13:14:11+03:00

В приступе ярости он перестал себя контролировать

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Семейная ссора между мужем и женой закончилась смертью супруги. Следователи завершили расследование все обстоятельств дела в отношении жителя Аксайского района Ростовской области.

По информации регионального СУ СК, пьяный мужчина избил свою жену хозяйственным веником, а также руками и ногами по голове и телу в феврале 2020 года. Из-за полученных травм 53-летняя женщина умерла.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Сейчас уголовное дело направлено направлено в прокуратуру. После того как будет получено заключение от прокуратуры, дело направят в суд для вынесения решения. Подозреваемому в жестоком убийстве грозит около 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU