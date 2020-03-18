В Ростовской области разъяренный муж забил супругу веником до смерти
Семейная ссора между мужем и женой закончилась смертью супруги. Следователи завершили расследование все обстоятельств дела в отношении жителя Аксайского района Ростовской области.
По информации регионального СУ СК, пьяный мужчина избил свою жену хозяйственным веником, а также руками и ногами по голове и телу в феврале 2020 года. Из-за полученных травм 53-летняя женщина умерла.
В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Сейчас уголовное дело направлено направлено в прокуратуру. После того как будет получено заключение от прокуратуры, дело направят в суд для вынесения решения. Подозреваемому в жестоком убийстве грозит около 15 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU