На Дону откроют центр мониторинга коронавируса

18 Март 2020 2020-03-18T14:12:04+03:00

В регионе нет ни одного случая заражения

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Власти Ростовской области планируют создать центр оперативного мониторинга коронавирусной инфекции. Об этом губернатор Василий Голубев заявил во время заседания регионального правительства.

Согласно последним данным, на Дону не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Сейчас под наблюдением медиков находится 251 человек, уже снято с наблюдения сняли 504 человека.

- В этом центре должны быть созданы условия для того, чтобы любой обратившийся туда мог максимально быстро получить информацию от специалистов, что ему делать в той или иной ситуации,- сообщил глава региона.

Ожидается, что новый центр начнет работу уже 20 марта 2020 года. Кроме того, во всех районах Ростовской области должны появиться группы оперативного мониторинга коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU