2020-03-18T14:13:56+03:00
Общество

До 1,5 трлн рублей: За год банк ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса

Рост составил 13 процентов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса на 13% – до 1,57 трлн рублей. Такие итоги за 2019-й озвучили в банке. В частности, из них 1,27 трлн формируют кредитный портфель - рост составил 11%. А портфель привлеченных средств вырос на 9%, достигнув 1,5 трлн рублей.

Так, значительный объем кредитного портфеля формируют предприятия пищевой, сельскохозяйственной отрасли и сферы торговли (42%). На недвижимость и стройматериалы, жилищное и коммерческое строительство приходятся 16%. В тройке лидеров и компании нефтегазовой и химической областей (4%).

- Возможность малого и среднего бизнеса развиваться напрямую влияет на укрепление экономики России, – прокомментировал Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. – Каждая сделка позволяет предприятиям модернизировать свое производство, открывать новые направления бизнеса и создавать реальные рабочие места. Партнерство с банком для представителей бизнеса должно быть максимально простым, быстрым и выгодным. Поэтому наша стратегическая цель заключается в улучшении клиентского сервиса, запуске новых продуктов и активной цифровизации услуг.

Для пользователей интернет-банка «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» банк уже представил инновационный механизм применения «облачной» квалифицированной электронной подписи. В цифровых каналах ВТБ активно развивает продуктовую линейку банковских гарантий и аккредитивов.

А еще постоянно внедряет новые продукты для среднего и малого бизнеса. Например, запустил программу кредитования на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия, модернизированную линейку продуктов «Урожайный бизнес» для компаний агропромышленного комплекса и другие предложения.

Кроме того, ВТБ принимает активное участие и в программах государственной поддержки бизнеса.

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