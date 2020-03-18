2020-03-18T14:24:58+03:00
Общество

Minecraft задействуют в качестве платформы для дистанционного обучения студентов ДГТУ

Ребята уже самостоятельно создали виртуальную аудиторию, которая имитирует их учебный класс
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ДГТУ.Фото: ДГТУ.
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону студентов перевели на дистанционное обучение из-за опасности распространения коронавируса. Такое решение было принято и в Донском государственном техническом университете.

Однако чтобы не прерывать учебный процесс в качестве платформы для дистанционного обучения там будет задействована компьютерная игра Minecraft. Как известно, она позволяет игрокам создавать и строить объекты в одиночку или с другими пользователями на сервере в различных игровых режимах. Несколько геймеров могут взаимодействовать и общаться друг с другом в общем игровом пространстве в многопользовательском режиме.

– На подготовительном этапе студенты самостоятельно создали виртуальную аудиторию, которая имитирует их учебный класс в ДГТУ, – рассказал старший преподаватель кафедры «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» ДГТУ Александр Кузин. – Там есть парты, доска, кафедра, преподавательский стол. С помощью табличек можно делать записи на доске, к примеру, писать программные коды.

Связь между студентами во время лекции будет проходить посредством голосового и текстового чата Discord. Лектор сможет публиковать необходимые записи на табличках, у каждого из слушателей будет виртуальная книга для конспектирования.

И, кстати, идею проведения лекции на платформе Minecraft предложил студент 2 курса факультета «Информатика и вычислительная техника» Дмитрий Борисов. И уже 18 марта состоится пробное лекционное занятие по функциональному программированию для его однокурсников.

ВАЖНО!

Старт онлайн лекции назначен на 14:00. Трансляция будет доступна на платформе Twitch по ссылке (перейти)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Ростовской области лишилась 50 тысяч рублей после визита подруги
Убыль населения в Ростовской области бьет рекорды
Ростовчанин угнал у подруги дорогую иномарку
В Батайске при ДТП перевернулась иномарка
В Ростове-на-Дону рассказали, как госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус
В Ростовской области ищут пропавшую молодую девушку из Пензы
В Ростовской области волшебные бобы для похудения не дошли до пышек
В Ростове-на-Дону мошенники придумали новую схему развода
Министерством ЖКХ Ростовской области будет управлять Михаил Полухин
Шесть человек с подозрением на коронавирус экстренно госпитализировали в Ростове-на-Дону
Грабитель-рецидивист напал на ростовчанку прямо возле ее дома
Друг на карантин: звезда Playboy Мария Лиман ищет сексуального красавца
В Ростовской области региональные предприятия поддерживает ВТБ
Minecraft задействуют в качестве платформы для дистанционного обучения студентов ДГТУ
До 1,5 трлн рублей: За год банк ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса
На Дону откроют центр мониторинга коронавируса
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
В Ростовской области разъяренный муж забил супругу веником до смерти
Нужно ли сейчас вкладывать деньги в недвижимость?
"До тебя я не жила!": Влюбленная в Дмитрия Тарасова модель призналась футболисту в своих чувствах
В Ростовской области изменились сроки сдачи ЕГЭ из-за коронавируса
На Дону в селе Покровском построят новый корпус поликлиники
Футболист Павел Мамаев собрался бросить Ростов и переехать в другую страну
Прижал к стене и снял одежду: в Таганроге парень надругался над первоклассницей прямо в школе
В Ростовской области началась санобработка СИЗО и колоний из-за пандемии коронавируса
В Ростове двух стражей порядка уволили из органов за получение взятки
Ростовские газовики посоветовали не посещать их офисы во избежание распространения COVID-19
В Ростовской области отечественная машина снесла пожилого мопедиста