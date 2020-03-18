Minecraft задействуют в качестве платформы для дистанционного обучения студентов ДГТУ

18 Март 2020 2020-03-18T14:24:58+03:00

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В Ростове-на-Дону студентов перевели на дистанционное обучение из-за опасности распространения коронавируса. Такое решение было принято и в Донском государственном техническом университете.

Однако чтобы не прерывать учебный процесс в качестве платформы для дистанционного обучения там будет задействована компьютерная игра Minecraft. Как известно, она позволяет игрокам создавать и строить объекты в одиночку или с другими пользователями на сервере в различных игровых режимах. Несколько геймеров могут взаимодействовать и общаться друг с другом в общем игровом пространстве в многопользовательском режиме.

– На подготовительном этапе студенты самостоятельно создали виртуальную аудиторию, которая имитирует их учебный класс в ДГТУ, – рассказал старший преподаватель кафедры «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» ДГТУ Александр Кузин. – Там есть парты, доска, кафедра, преподавательский стол. С помощью табличек можно делать записи на доске, к примеру, писать программные коды.

Связь между студентами во время лекции будет проходить посредством голосового и текстового чата Discord. Лектор сможет публиковать необходимые записи на табличках, у каждого из слушателей будет виртуальная книга для конспектирования.

И, кстати, идею проведения лекции на платформе Minecraft предложил студент 2 курса факультета «Информатика и вычислительная техника» Дмитрий Борисов. И уже 18 марта состоится пробное лекционное занятие по функциональному программированию для его однокурсников.

ВАЖНО!

Старт онлайн лекции назначен на 14:00. Трансляция будет доступна на платформе Twitch по ссылке (перейти)