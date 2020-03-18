2020-03-18T14:39:28+03:00
Общество

В Ростовской области региональные предприятия поддерживает ВТБ

За год банк в два раза увеличил льготный кредитный портфель в регионе
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБ.Фото: ВТБ.
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В Ростовской области кредитный портфель в рамках программ господдержки среднего и малого бизнеса за год более чем в два раза увеличил ВТБ. Речь идет о сумме до 4,1 млрд рублей. В банке сообщили, в 2019-м ими в общей сложности было заключено 35 соглашений по финансированию региональных предприятий на сумму около 3,5 млрд рублей.

- Мы являемся активным участником всех программ субсидирования корпоративного бизнеса, - сообщил управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - При этом главная цель ВТБ − не только предоставить заемные средства для представителей среднего и малого бизнеса, но и подсказать клиенту, как развивать его проект. Экспертиза, накопленная в процессе реализации кредитных продуктов с государственной поддержкой, и упор на создание персонализированных предложений для корпоративных клиентов позволили нам нарастить льготный кредитный портфель в регионе банка более чем в два раза.

К слову, большую часть портфеля - около 2,7 млрд рублей - составляют займы по программе льготного кредитования сельхозпроизводителей. С помощью этого механизма банк заключил 21 новую сделку на 1,7 млрд рублей. По реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ «Программе 1764» было заключено 14 сделок на сумму 1,8 млрд рублей, предоставлено более 1,6 млрд рублей заемных средств. А кредитный портфель по данной программе составляет около 1,4 млрд рублей.

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