Друг на карантин: звезда Playboy Мария Лиман ищет сексуального красавца

18 Март 2020 2020-03-18T14:49:48+03:00

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Самая знаменитая брюнетка из Ростова-на-Дону - звезда Playboy Мария Лиман решила всерьез подготовиться к карантину. Девушка ищет красавца-друга, который поможет ей пережить три месяца в изоляции от внешнего мира.

liman_maria Мария часто радует подписчиков откровенными фотографиями

Модель хочет видеть возле себя приятеля, который непременно должен быть обаятельным, сексуальным, а также иметь хороший иммунитет и не болеть.

liman_maria Мария Лиман дезинфицирует все подряд

- Он составит мне компанию в ближайшие три месяца. Планирую быть изолированной дома и провести это замечательное время на карантине, - сообщила красотка в своем Instagram.

liman_maria Девушка часто публикует откровенные фотографии

Маша призналась, что из-за угрозы заболевания она каждую минуту протирает дезинфицирующим средством телефон, часы, деньги, а также все, что попадается ей под руку. Девушка даже разместила видео того, как борется с болезнетворными бактериями.

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ИСТОЧНИК KP.RU