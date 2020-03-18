Грабитель-рецидивист напал на ростовчанку прямо возле ее дома
В донской столице полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину прямо возле дома. Как рассказали в пресс-службе донского главка МВД, инцидент произошел, когда ростовчанка высаживала цветы возле своего дома.
Незнакомый мужчина завязал разговор, а после попытался сорвать с шеи женщины золотую цепочку.
Оперативники смогли поймать подозреваемого по горячим следам. Злоумышленником оказался 33-летний ростовчанин, который ранее был неоднократно судим за похожие преступления.
Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU