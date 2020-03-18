Шесть человек с подозрением на коронавирус экстренно госпитализировали в Ростове-на-Дону

18 Март 2020 2020-03-18T15:32:52+03:00

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В донской столице из стран, где были случаи коронавируса, прибыли шесть человек. Все они госпитализированы в инфекционное отделение ЦГБ, сообщает администрация города.

- Медики взяли у пациентов анализы на коронавирус. Результаты отрицательные. Одного из пациентов поместили в обсерватор, - сообщили в администрации.

Сейчас под наблюдением в Ростове-на-Дону находятся 168 человек. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в донской столице увеличилось количество человек, оказавшихся под на блюдением из-за коронавируса. На Дону введен режим повышенной готовности. Власти отменили все общественно-массовые мероприятия. Школьникам донского региона продлили весенние каникулы на две недели. Студенты крупнейших вузов перешли на дистанционное обучение из-за опасной болезни. В течение нескольких недель они будут получать знания в у удаленной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU