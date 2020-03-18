2020-03-18T15:47:48+03:00
Общество

Министерством ЖКХ Ростовской области будет управлять Михаил Полухин

Он исполняет обязанности министра
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Исполняющим обязанности министра ЖКХ Ростовской области стал Михаил Полухин. Фото: donland.ruИсполняющим обязанности министра ЖКХ Ростовской области стал Михаил Полухин. Фото: donland.ru
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В правительстве Ростовской области произошли кадровые перестановки. Исполняющим обязанности министра ЖКХ Ростовской области стал Михаил Полухин. До этого он работал в статусе заместителя министра. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации Ростовской области.

Новому руководителю Михаилу Полухину 36 лет. Исполняющий обязанности министра ЖКХ закончил Ростовский государственный строительный университет по специальности “Экономика и управление на предприятии”. В этом министерстве он работает с 2015 года.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", прежний руководитель Андрей Майер ушел в отставку по собственному желанию после критики со стороны губернатора донского региона Василия Голубева. Главу министерства критиковали за освоение финансовых средств и работу по национальным проектам в сфере ЖХК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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