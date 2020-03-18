Министерством ЖКХ Ростовской области будет управлять Михаил Полухин

18 Март 2020 2020-03-18T15:47:48+03:00

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В правительстве Ростовской области произошли кадровые перестановки. Исполняющим обязанности министра ЖКХ Ростовской области стал Михаил Полухин. До этого он работал в статусе заместителя министра. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации Ростовской области.

Новому руководителю Михаилу Полухину 36 лет. Исполняющий обязанности министра ЖКХ закончил Ростовский государственный строительный университет по специальности “Экономика и управление на предприятии”. В этом министерстве он работает с 2015 года.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", прежний руководитель Андрей Майер ушел в отставку по собственному желанию после критики со стороны губернатора донского региона Василия Голубева. Главу министерства критиковали за освоение финансовых средств и работу по национальным проектам в сфере ЖХК.

ИСТОЧНИК KP.RU