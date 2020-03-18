В Ростове-на-Дону мошенники придумали новую схему развода

18 Март 2020 2020-03-18T15:48:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону стало известно о новой схеме мошенничества. О ней сообщили в региональном Управлении Росздравнадзор.

В ведомстве рассказали, что жертвой злоумышленников чуть было стала пенсионерка. Женщина рассказала, что ей на домашний телефон позвонил мужчина и представился сотрудником центрального аппарата ведомства. Тот рассказал, что ростовчанке положена выплата, правда, чтобы ее получить, нужен номер банковской карты. Кроме того, женщине требовалось сразу же оплатить налог в размере 35 тысяч рублей.

Бабуля уже готова была выполнить все условия, но тут на пороге появилась ее внучка, которая и остановила родственницу от решительного шага. Она же и позвонила в Росздравнадзор, где сообщили - никаких денег бабушке не положено.

В ведомстве напомнили, что они не осуществляют выплаты гражданам и просят проявлять бдительность. В похожих случаях лучше сразу сообщать в правоохранительные органы, а также в территориальный орган.

АЛЛО!

Звоните по телефону: 8(863) 286-98-16 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU