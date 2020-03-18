2020-03-18T15:48:26+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мошенники придумали новую схему развода

Горожан просят проявлять бдительность
Ольга ГОПАЛО
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Денег можно лишиться на раз-два.Денег можно лишиться на раз-два.Фото: Ольга КОСТИНА
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В Ростове-на-Дону стало известно о новой схеме мошенничества. О ней сообщили в региональном Управлении Росздравнадзор.

В ведомстве рассказали, что жертвой злоумышленников чуть было стала пенсионерка. Женщина рассказала, что ей на домашний телефон позвонил мужчина и представился сотрудником центрального аппарата ведомства. Тот рассказал, что ростовчанке положена выплата, правда, чтобы ее получить, нужен номер банковской карты. Кроме того, женщине требовалось сразу же оплатить налог в размере 35 тысяч рублей.

Бабуля уже готова была выполнить все условия, но тут на пороге появилась ее внучка, которая и остановила родственницу от решительного шага. Она же и позвонила в Росздравнадзор, где сообщили - никаких денег бабушке не положено.

В ведомстве напомнили, что они не осуществляют выплаты гражданам и просят проявлять бдительность. В похожих случаях лучше сразу сообщать в правоохранительные органы, а также в территориальный орган.

АЛЛО!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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