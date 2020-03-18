В Ростовской области волшебные бобы для похудения не дошли до пышек

18 Март 2020 2020-03-18T15:58:48+03:00

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Ростовские таможенники обнаружили контрабанду пилюль для похудения, которые предназначались жительнице города Белая Калитва.

Известно, что почтовое отправление на ее имя пришло из Казахстана. Оказалось, что в посылке были волшебные бобы, в которых нашли сильнодействующее вещество, которое запрещено в свободной продаже на территории нашей страны.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, лекарственные препараты с содержанием этого вещества могут быть ввезены в Россию для личного использования только при наличии документов, подтверждающих их назначение врачом, с указанием точного количества.

В итоге на горе-бизнесмена, организовавшего контрабанду теперь возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU