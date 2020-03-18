В Ростовской области волшебные бобы для похудения не дошли до пышек
Ростовские таможенники обнаружили контрабанду пилюль для похудения, которые предназначались жительнице города Белая Калитва.
Известно, что почтовое отправление на ее имя пришло из Казахстана. Оказалось, что в посылке были волшебные бобы, в которых нашли сильнодействующее вещество, которое запрещено в свободной продаже на территории нашей страны.
Как рассказали в Южном таможенном управлении, лекарственные препараты с содержанием этого вещества могут быть ввезены в Россию для личного использования только при наличии документов, подтверждающих их назначение врачом, с указанием точного количества.
В итоге на горе-бизнесмена, организовавшего контрабанду теперь возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU