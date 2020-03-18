В Ростовской области ищут пропавшую молодую девушку из Пензы

18 Март 2020 2020-03-18T16:07:03+03:00

Она больше недели не выходит на связь с родственниками

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг» ищут в Ростовской области разыскивают 23-летнюю жительницу Пензы Елену Дмитриевну. Девушка исчезла неделю назад и все это время о ней ничего не известно. Она не выходит на связь с родственниками и друзьями.

Известно, что пропавшая направлялась из Пензы в Саратов. Обеспокоенные родственники девушки написали заявление в полицию и обратились к поисковикам. По некоторой информации, она может находиться в Ростовской области.

- Пропавшая выглядит на 23-25 лет, ее рост - 168 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы ниже плеч, карие глаза, - рассказали волонтеры поискового отряда.

Во время поездки, в которой пропала Елена Дмитриевна, была одета в серое пальто, джинсы и черные ботинки.

АЛЛО!

Если вы располагаете какой-то информацией о местонахождении пропавшей, то сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU