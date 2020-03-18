2020-03-18T16:55:37+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону рассказали, как госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус

Видео одной из таких «спецопераций» уже попало в соцсети
Ольга ГОПАЛО
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Видео одной из таких «спецопераций» уже попало в соцсети. Фото: ГОПАЛО ОльгаВидео одной из таких «спецопераций» уже попало в соцсети. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают видео, сделанное на одной из ростовских улиц, в центре донской столицы. На кадрах видно, что реанимационная машина стоит у подъезда одной из многоэтажек, а рядом одетые в защитные и непривычные глазу горожан костюмы медики.

Как удалось выяснить, фельдщер приехала на вызов к горожанке, которая недавно вернулась из Италии, но у нее поднялась температура. Видео посмотрели десятки тысяч человек, а под ним сотни комментариев.

В итоге в Управлении здравоохранения Ростова-на-Дону пришлось рассказать, почему ростовские бригады скорой приезжают на вызовы в специализированных костюмах.

- Транспортировка больного осуществляется бригадой скорой медицинской, - говорится в официальном сообщении горздрава. - В соответствии с порядком, определенным главным санитарным врачом России, больные или лица с подозрением на болезнь перевозятся транспортом с использованием транспортировочного изолирующего бокса, а медицинские работники должны быть одеты в защитную одежду.

По сути, транспортировочный изолирующий бокс - это носилки со специальным чехлом, куда помещается больной.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове-на-Дону тест на коронавирус делают в течение четырех часов

При этом под наблюдением медиков в донской больнице в настоящее время находятся 168 человек, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Госпитализированы в инфекционное отделение шесть взрослых, еще один изолирован и находится в обсерваторе (подробности)

АЛЛО!

Телефоны горячей линии по новой коронавирусной инфекции

Роспотребнадзор: 8-800-100-74-17;

Минздрав Ростовской области: 8-928-767-38-91.

Управления здравоохранения Ростова-на-Дону: 8 (863) 298-90-80.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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