В Ростове-на-Дону рассказали, как госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают видео, сделанное на одной из ростовских улиц, в центре донской столицы. На кадрах видно, что реанимационная машина стоит у подъезда одной из многоэтажек, а рядом одетые в защитные и непривычные глазу горожан костюмы медики.
Как удалось выяснить, фельдщер приехала на вызов к горожанке, которая недавно вернулась из Италии, но у нее поднялась температура. Видео посмотрели десятки тысяч человек, а под ним сотни комментариев.
В итоге в Управлении здравоохранения Ростова-на-Дону пришлось рассказать, почему ростовские бригады скорой приезжают на вызовы в специализированных костюмах.
- Транспортировка больного осуществляется бригадой скорой медицинской, - говорится в официальном сообщении горздрава. - В соответствии с порядком, определенным главным санитарным врачом России, больные или лица с подозрением на болезнь перевозятся транспортом с использованием транспортировочного изолирующего бокса, а медицинские работники должны быть одеты в защитную одежду.
По сути, транспортировочный изолирующий бокс - это носилки со специальным чехлом, куда помещается больной.
А В ЭТО ВРЕМЯ
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При этом под наблюдением медиков в донской больнице в настоящее время находятся 168 человек, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Госпитализированы в инфекционное отделение шесть взрослых, еще один изолирован и находится в обсерваторе (подробности)
АЛЛО!
Телефоны горячей линии по новой коронавирусной инфекции
Роспотребнадзор: 8-800-100-74-17;
Минздрав Ростовской области: 8-928-767-38-91.
Управления здравоохранения Ростова-на-Дону: 8 (863) 298-90-80.
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ИСТОЧНИК KP.RU