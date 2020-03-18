В Батайске при ДТП перевернулась иномарка

18 Март 2020 2020-03-18T17:01:07+03:00

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В Батайске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из автомобилей перевернулся на крышу. По данным регионального ГИБДД, инцидент случился 18 марта примерно в 7:30 утра.

Сегодня по улице Южной за рулем "Опель-Агилла" ехал 59-летний мужчина. В какой-то момент он решил развернуться и поехать в обратную сторону. Машина немного притормозила, а затем водитель начал движение.

По предварительным данным ведомства, не закончив маневр, легковушка врезалась в "БМВ-525", за рулем которой находился 34-летний водитель. От удара "Опель" вынесло на обочину. Проехав еще несколько метров, машина перевернулась на крышу и остановилась.

К счастью помощь врачей никому не потребовалась. А вот на ремонт машин придется потратить внушительную сумму.

- В результате аварии никто из людей не пострадал, - уточнили в ГИБДД.

Сейчас патрульные устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU