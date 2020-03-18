В Батайске при ДТП перевернулась иномарка
В Батайске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из автомобилей перевернулся на крышу. По данным регионального ГИБДД, инцидент случился 18 марта примерно в 7:30 утра.
Сегодня по улице Южной за рулем "Опель-Агилла" ехал 59-летний мужчина. В какой-то момент он решил развернуться и поехать в обратную сторону. Машина немного притормозила, а затем водитель начал движение.
По предварительным данным ведомства, не закончив маневр, легковушка врезалась в "БМВ-525", за рулем которой находился 34-летний водитель. От удара "Опель" вынесло на обочину. Проехав еще несколько метров, машина перевернулась на крышу и остановилась.
К счастью помощь врачей никому не потребовалась. А вот на ремонт машин придется потратить внушительную сумму.
- В результате аварии никто из людей не пострадал, - уточнили в ГИБДД.
Сейчас патрульные устанавливают все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU