2020-03-18T17:27:48+03:00
Общество

Ростовчанин угнал у подруги дорогую иномарку

Подозреваемый может отправиться в тюрьму на пять лет
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчина похитил ключи у подругиМужчина похитил ключи у подругиФото: Андрей КАРА
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В донской столице полицейские подозревают 37-летнего местного жителя в угоне автомобиля. Как сообщили в пресс-службе донского главка МВД, похищение машины произошло в Ворошиловском районе города.

Согласно материалам дела, пострадавшая припарковала дорогую иномарку Volkswagen Polo возле своего подъезда. На следующий день она не нашла ключей от машины, а когда вышла на улицу, то на месте не было автомобиля.

В ходе расследования полицейские установили, что девушку навещал ее знакомый. Он забрал ключи и поехал на чужой иномарке разъезжать по Ростову. В какой-то момент водитель не справился с управлением, а после влетел в дерево, бросил машину и сбежал.

Сейчас подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Известно, что он уже имеет судимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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