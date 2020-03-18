Жительница Ростовской области лишилась 50 тысяч рублей после визита подруги

18 Март 2020 2020-03-18T17:47:43+03:00

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В полицию Ростовской области обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой преступления. Инцидент произошел в Аксайском районе Дона. Оказалось, что с банковского счета дончанки неизвестные похитили 50 тысяч рублей. В итоге полицейские разгадали фокус и задержали злоумышленницу.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, под подозрением - подруга пострадавшей. Женщина рассказала, что пришла к той в гости, а когда хозяйка квартиры отвлеклась, привязала ее банковскую карту к своему мобильному банку. Все, что произошло дальше, было делом техники - она перевела со счета подруги 50 тысяч рублей на свой.

Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье кража, не исключено что ближайшие несколько лет предприимчивая подруга может провести за решеткой. Решения суда она будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU