18 Март 2020 2020-03-18T18:02:19+03:00

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Отключения света в Ростове-на-Дону 19 марта 2020: где и когда. Известно, что массовые отключения начнутся с самого утра четверга. При этом, речь идет о центре города, Северном и западном жилых массивах. Как рассказали энергетики все отключения плановые. Их цель — не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 19 марта

с 09:00 до 11:00:

пер. Соборный 2а, 6-12, 3-5, 25; ул. Береговая 10, 25г, 27; пер. Семашко 3; ул Донская 2-16, 5, 9, 13-31; ул. Нижнедонская 9; ул. Ульяновская 10-26.

с 09:00 до 16:00:

- просп. Буденновский 46.

- пр. 40 лет Победы 37 Г, 37/3, 37/5,37/7, 37/8, 37/9.

- ул. Волгодонская 16-42, 23-43; ул. Гризодубовой 12А, 22-44, 21-61, 61/114; ул. Доброхимовская 74; ул. 1-я Краснодарская 29-41, 52-78; ул. 2-я Краснодарская 30-42, 25, 91-97; ул. 3-я Круговая 21-33, 28-48; ул. Лазаревская 21-27, 24-28; ул. Проселочная 6-28; ул. Ревкомовская 112.

- ул. Магнитогорская 9/1, 7, 7а, 7б, 38-46; ул. Заводская 20а, 20б, 2-18, 5-9, 31-33, 81, 79, 61/2,65/2; пер. Жлобинский 25; пер. Пржевальского 29-35, 43-49.

с 09:00 до 17:00:

- ул. 2-ая Пролетарская 70-84, 91-115; ул. 45 линия 31-37; ул. 47 линия 1-27,2-14; ул. 49 линия 2-24, 1-35; пер. Балканский 1-31,113, 2-40; ул. Балка; пер. Кирилловский 1-15,2-14; ул. 1, 2-ая Левая 1-15, 2-22.

- поселок Верхнетемерницкий: ул. Венеры 18; ул. Струве; ул. Гершеля; ул. Канта; ул. Ньютона; пер. Астрономический 17-39; пер. Меркурия; пер. Урана; пер. Плутона 8-10; ул. Обсерваторная 38.

- ул. Казахская 36-42; ул. Киргизская 41; ул. 2-ая Киргизская 45-49, 32, 34; пер. Маныческий 3-31, 6-34; пер. Сальский 1-31, 2-26.

с 10:00 до 14:00:

- пр. Космонавтов 41/3, 41/4, 43/1; ул. Орбитальная 3Д, 30, 30/1, 32, 32/1, 34.

с 10:00 до 12:00:

- ул. Серафимовича 35-47, 38-44; пер. Островского 31-35, 34; просп. Буденновский 17-19; ул. Темерницкая 37-41.

с 11:00 до 13:00:

- пер. Соборный 2а, 6-12, 3-5, 25; ул. Береговая 10, 25г, 27; пер. Семашко 3; ул Донская 2-16, 5, 9, 13-31; ул. Нижнедонская 9; ул. Ульяновская 10-26.

с 13:00 до 16:00:

- ул. Тракторная 22 а, 48 а, 50, 52 г, 52 д, 52 в; ул. Инженерная 22 а, 24, 24.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU