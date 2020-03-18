2020-03-18T18:23:15+03:00
Общество

"Чистота - залог здоровья": знаменитый актер из Таганрога Павел Деревянко показал, как борется с вирусами

Артист принял участие во флешмобе, посвященном чистоте и защите от опасных микробов
Дадаян Давид
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Павел Деревянко показал, как заботиться о личной гигиенеПавел Деревянко показал, как заботиться о личной гигиенеФото: Дадаян Давид
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Знаменитый на всю страну актер из Таганрога Павел Деревянко принял участие во всемирном флешмобе, который стал набирать обороты с распространением коронавируса. Артист старается не отставать от популярных трендов, требующих следить за чистотой. На волне всеобщей озабоченности, люди выкладывают в социальные сети короткие ролики, на которых они моют руки.

18 марта на страницах российских звезд стало появляться вирусное видео. На нем артисты театра и кино, комики и певцы вспомнили о личной гигиене и призывают остальных последовать их примеру. Самый первый ролик опубликовал таганрожец Павел Деревянко.

На кадрах он вместе со своей дочкой натирает руки мылом, а затем моет их под краном. При этом Павел произносит крылатую фразу, а девочка повторяет за ним.

- Чистота - залог здоровья, - сказал Павел.

В инстаграме Деревянко видео набрало уже почти 100 тысяч просмотров и 200 комментариев. Стоит отметить, что вместе с ним во флешмобе принял участие и звезда сериала сваты - Федор Добронравов. На видео он тщательно моет руки, ослепительно улыбаясь в камеру.

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Друзья! Присоединяйтесь к #мойдодырчеллендж , выкладывайте видео и главное мойте руки всегда и никакие вирусы не пройдут!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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