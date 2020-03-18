"Чистота - залог здоровья": знаменитый актер из Таганрога Павел Деревянко показал, как борется с вирусами
Знаменитый на всю страну актер из Таганрога Павел Деревянко принял участие во всемирном флешмобе, который стал набирать обороты с распространением коронавируса. Артист старается не отставать от популярных трендов, требующих следить за чистотой. На волне всеобщей озабоченности, люди выкладывают в социальные сети короткие ролики, на которых они моют руки.
18 марта на страницах российских звезд стало появляться вирусное видео. На нем артисты театра и кино, комики и певцы вспомнили о личной гигиене и призывают остальных последовать их примеру. Самый первый ролик опубликовал таганрожец Павел Деревянко.
На кадрах он вместе со своей дочкой натирает руки мылом, а затем моет их под краном. При этом Павел произносит крылатую фразу, а девочка повторяет за ним.
- Чистота - залог здоровья, - сказал Павел.
В инстаграме Деревянко видео набрало уже почти 100 тысяч просмотров и 200 комментариев. Стоит отметить, что вместе с ним во флешмобе принял участие и звезда сериала сваты - Федор Добронравов. На видео он тщательно моет руки, ослепительно улыбаясь в камеру.
ИСТОЧНИК KP.RU