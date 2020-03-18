2020-03-18T18:46:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Ростове-на-Дону из-за коронавируса: 34 больницы готовятся принять пациентов

Режим введен для профилактики инфекции
Виктория Никитина
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В Ростове объявлен режим повышенной готовностиВ Ростове объявлен режим повышенной готовностиФото: Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Режим был введен для профилактики инфекции. В настоящее время все 34 медицинских учреждения донской столицы работают в режиме повышенной готовности.

Стоит отметить, что люди, прибывающие из других стран, постоянно находятся под под присмотром врачей. При высокой температуре их переводят в инфекционный модуль.

В родильных домах тоже введены ограничительные меры по посещению родственников пациенток. На данный момент из-под наблюдения выбыли 15 человек.

Сейчас под наблюдением находятся 179 человек, из них - 22 ребенка. Один пациент изолирован в обсерватор.

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В Ростове-на-Дону тест на коронавирус делают в течение четырех часов.

Под наблюдением в донской столице пока находятся 168 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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