Отмена мероприятий из-за коронавируса в Ростове: забег "Ростовское кольцо" перенесен до лучших времен
В донской столице перенесли традиционный забег "Ростовское кольцо" в связи с коронавирусом. Об этом сообщили в городском управлении по физической культуре и спорту.
- Оргкомитет 42-го городского забега "Ростовское кольцо" сообщает о переносе мероприятия с 26 апреля 2020 года на неопределенный срок в зависимости от развития ситуации по коронавирусу, - говорится в сообщении.
Стоит также отметить, что с 17 марта и до особого распоряжения согласно указу губернатора Ростовской области Василия Голубева в Ростовской области отменили или перенесли на другие даты все спортивно-массовые мероприятия, которые были запланированы на апрель 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU