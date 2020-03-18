2020-03-18T19:32:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена мероприятий из-за коронавируса в Ростове: забег "Ростовское кольцо" перенесен до лучших времен

Забег должен был состояться 26 апреля
Юлия НИКИТИНА
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В Ростове отменили забег "Ростовское кольцо"В Ростове отменили забег "Ростовское кольцо"Фото: "КП" Архив
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В донской столице перенесли традиционный забег "Ростовское кольцо" в связи с коронавирусом. Об этом сообщили в городском управлении по физической культуре и спорту.

- Оргкомитет 42-го городского забега "Ростовское кольцо" сообщает о переносе мероприятия с 26 апреля 2020 года на неопределенный срок в зависимости от развития ситуации по коронавирусу, - говорится в сообщении.

Стоит также отметить, что с 17 марта и до особого распоряжения согласно указу губернатора Ростовской области Василия Голубева в Ростовской области отменили или перенесли на другие даты все спортивно-массовые мероприятия, которые были запланированы на апрель 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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