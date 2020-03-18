2020-03-18T20:21:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростове перенесли детский кинофорум

Причиной для этого послужила угроза распространения коронавируса
Виктория Никитина
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В Ростове перенесли детский кинофорумВ Ростове перенесли детский кинофорумФото: "КП" Архив
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Седьмой детский благотворительный кинофорум "Магия кино" перенесли из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие должно было состояться 20 марта и продлиться до 24 марта. По предварительной информации, теперь кинофорум пройдет 14-17 апреля, но только при том условии, если будет снят карантин.

Организаторы фестиваля попросили всех участников конкурса чтецов «Я помню, я горжусь!», по возможности, прислать видео своих номеров, чтобы при любом развитии событий провести конкурс заочно.

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Забег должен был состояться 26 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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