В Ростове перенесли детский кинофорум
Седьмой детский благотворительный кинофорум "Магия кино" перенесли из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Мероприятие должно было состояться 20 марта и продлиться до 24 марта. По предварительной информации, теперь кинофорум пройдет 14-17 апреля, но только при том условии, если будет снят карантин.
Организаторы фестиваля попросили всех участников конкурса чтецов «Я помню, я горжусь!», по возможности, прислать видео своих номеров, чтобы при любом развитии событий провести конкурс заочно.
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Забег должен был состояться 26 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU