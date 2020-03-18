В Ростовской области школьница погибла в ДТП

18 Март 2020 2020-03-18T21:05:52+03:00

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Несовершеннолетняя девочка погибла в ДТП в Ростовской области.

Инцидент произошел в ночь с 17 на 18 марта на проспекте Курчатова в городе Волгодонске. По предварительным данным 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2113 не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, а затем врезался в дерево.

Водитель и 16-летняя пассажирка погибли от полученных травм на месте происшествия. А еще один 19-летний пассажир был госпитализирован с травмами врачами приехавшей на вызов скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU