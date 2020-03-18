В донском регионе ищут пропавшую в первый день весны женщину

18 Март 2020 2020-03-18T22:18:49+03:00

С собой пропавшая может носить большую хозяйственную сумку

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В Ростовской области разыскивают женщину, пропавшую более двух недель назад.

46-летняя Лидия Петровна Казаченко ушла из дома в Белокалитвинском районе 1 марта. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к правоохранителям.

По словам родных рост женщины около 167-173 сантиметров. Она среднего телосложения с овальным лицом, карими глазами, прямым носом, средними ушами и черными волосами до плеч. На момент исчезновения была одета в бежевую ветровку, черные теплые колготки, бордовое платье и черные ботинки со шнурками, а на голове был повязан синий платок. С собой женщина может носить большую хозяйственную сумку.

- Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8(86383)69-2-24, 69-2-45, 69-2-28, 8-918-528-05-66, 8-951-538-08-20 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU