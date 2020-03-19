В Ростовской области ликвидировали крупный ландшафтный пожар

19 Март 2020 2020-03-19T08:48:53+03:00

В Ростовской области потушили крупный пожар. Фото: ГУ МЧС по РО

Его тушили более 50 спасателей

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В Ростовской области по неизвестной причине вспыхнуло поле сухой травы.

Инцидент произошел вчера, 18 марта, в Аксайском районе. Сухая растительность загорелась на юго-восточной окраине Мишкинского сельского поселения. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных. Тушить пылающее поле прибыло 14 единиц техники и 51 человек.

- Происходит горение сухой растительности тремя очагами на общей площади 0,23 гектара. Угрозы ничему нет. Обстановка уточняется, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Для того, чтобы справиться с огнем, огнеборцам пришлось подключать специальный катер МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU