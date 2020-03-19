В Ростове под колеса "Приоры" попала 11-летняя школьница

19 Март 2020 2020-03-19T09:05:57+03:00

Девочку с различными травмами доставили в больницу

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В донской столице водитель на отечественном авто сбил школьницу.

Инцидент произошел вчера, 18 марта, в переулке Рыбном. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Lada Priora не успел затормозить перед 11-летней школьницей, которая переходила проезжую часть.

- Ребенок получил различные травмы. Пострадавшую доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Ростовской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU