Новым атаманом Всевеликого войска Донского стал Виталий Бобыльченко

19 Март 2020 2020-03-19T11:24:07+03:00

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Президент России подписал указ о назначении на пост атамана Всевеликого войска Донского Виталия Бобыльченко. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выборы нового атамана состоялись из-за юридической коллизии, суть которой заключалась в том, что избранный ранее первый замгубернатора Виктор Гончаров не прошел процедуру согласования в администрации президента. Разрешить эту ситуацию решили проведением выборов, но предыдущий руководитель от участия в них отказался.

Новый атаман Всевеликого войска донского Виталий Бобыльченко родился в 1960 году, является директором Шахтинского кадетского казачьего корпуса, который в 2017 году под его руководством получил звание лучшего в стране. Он удостоен звания «Почетный гражданин города Шахты».

ИСТОЧНИК KP.RU