В этом году в Ростовской области появится 14 газовых заправок

19 Март 2020 2020-03-19T11:20:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году на территории Ростовской области будет введено в эксплуатацию 14 новых газонаполнительных станций. В реализации намеченных планов участвуют инвесторы. Они планируют вложить больше 250 миллионов рублей. Об этом губернатор региона сообщил на заседание донского правительства 18 марта.

Василий Голубев отметил, что строительство газовых заправок идет опережающими темпами. По плану в этом году в Ростовской области должно было появится 12 подобных станций, однако уже идет работа над 16. Так или иначе, до конца 2020 года на Дону заработают 14 пунктов, где можно будет заправить автомобиль газом.

Стоит отметить, что популярность альтернативного топлива только растет. В конце 2019 году специалисты пришли к выводу - общее потребление газового горючего на Дону превысило 50 миллионов кубометров, что на 30% больше, чем в 2018 году.

По словам Василий Голубева, следующая задача - это развитие заправочной инфраструктуры на автомагистралях. Это позволит фурам и грузовикам как можно быстрее перейти на газомоторное топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU