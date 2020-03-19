Футболисты акадммии "Ростова" не будут посещать тренировки из-за коронавируса
В донской столице отменили тренировки в академии ФК "Ростов" из-за коронавируса. Об этом сообщили на официальном сайте донской команды.
Все составы академии уходят на каникулы до 12 апреля. Решение принято с целью снизить риск заражения среди детей и тренеров.
Сейчас в спортивной школе тренируются одиннадцать групп разных возрастов. В академии может тренироваться любой желающий в возрасте от шести лет. Обучением юных спортсменов занимаются квалифицированные тренеры, имеющие официальные лицензии и образование.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", сейчас на территории Ростовской области установили режим повышенной готовности. Ведущие вузы донской столицы перешли на дистанционное обучение, а школьникам на неделю продлили весенние каникулы.В донском регионе также запрещены мероприятия с численностью участников более 500 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU