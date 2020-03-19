2020-03-19T11:15:20+03:00
Общество

В Ростов-на-Дону супруги пытались провести почти полкило ювелирных изделий из Турции

Украшения потянули на сумму в 1,5 миллиона рублей
Ольга ГОПАЛО
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Украшения потянули на сумму в 1,5 миллиона рублей. Фото: ЮТУ.Украшения потянули на сумму в 1,5 миллиона рублей. Фото: ЮТУ.
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В ростовском аэропорту «Платов» внимание таможенников привлекла семейная пара, которая прилетела из Стамбула. В багаже женщины сотрудники обнаружили несколько десятков ювелирных изделий. Как рассказали в Южном таможенном управлении, в общей сложности там находились 44 украшения - одинаковые кольца, браслеты, цепочки и серьги.

Женщина проходила по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля, однако таможенную декларацию на имеющиеся украшения не подавала. Почти столько же - на одно украшение меньше - пытался так же ввезти на территорию России и ее супруг. Эксперты взвесили ценный багаж и выяснили, что он потянул на 472 грамма, а рыночная стоимость золотых изделий составила 1,5 миллиона рублей.

В итоге таможенники засомневались, что все украшения супруги привезли для себя, и заподозрили, что они были на продажу. В отношении парочки уже возбуждено административное дело за недекларированные товары. Им грозят конфискация обнаруженного золота и крупный денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ростов-на-Дону супруги пытались провести почти полкило ювелирных изделий из Турции