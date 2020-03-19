В Ростовской области на трассе иномарка переехала лежавшего на дороге мужчину

19 Март 2020 2020-03-19T11:14:01+03:00

Сейчас правоохранители выясняют, почему тот лежал на проезжей части

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Накануне, 18 марта, в Ростовской области произошла трагедия. Как рассказали в Управлении ГИБДД России по региону, дорожное происшествие случилось поздно вечером - около 22:00 между городом Семикаракорском и хутором Титовым.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Хундай Акцент» наехал на мужчину. Тот, якобы, лежал прямо посередине полосы. Приехавшим на место медикам оставалось лишь констатировать его смерть: травмы, которые получил пострадавший оказались, несовместимыми с жизнью. В ведомстве добавили, что личность погибшего человека установлена — им оказался 33-летний дончанин.

Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, почему тот лежал на проезжей части, а также установить все обстоятельства этого происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия уже проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU