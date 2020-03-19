Третью жену футболиста Дмитрия Тарасова обвинили в том, что она приносит мужу неудачи
Совсем недавно футболисту "Рубина" Дмитрию Тарасову исполнилось 33 года. Радостной новостью он поспешил поделись со своими поклонниками, а также подвел итоги года, который оказался богат на события.
В семье футболиста появилась еще одна дочь, он часто ездил с супругой на отдых, нашел работу в новом футбольном клубе и определился с планами на будущее. Результатами за год Дмитрий Тарасов оказался доволен.
Некоторые подписчики посчитали, что в последнее время Дмитрия Тарасова преследуют неудачи. Недавно он получил очередную травму во время тренировки в "Рубине, которая закончилась серьезной операцией в Италии и длительной реабилитацией. Кроме того, у спортсмена возникают финансовые трудности из-за дорогостоящей ипотеки и алиментов на дочь от первого брака Ангелину. Причиной всех бед диванные критики посчитали третью жену спортсмена.
- А ты не проанализировал тот факт, что за все годы проживания с Настей у тебя одни травмы, неудачи в карьере, бесконечные суды, - высказывали свое мнение подписчики.
Стоит отметить, что нынешней супруге футболиста Анастасии часто достается от подписчиков. Донскую красавицу критикуют за стиль в одежде, внешний вид и быт, хотя зачастую для критики даже никакого повода.
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ИСТОЧНИК KP.RU