2020-03-19T11:14:14+03:00
Общество

Третью жену футболиста Дмитрия Тарасова обвинили в том, что она приносит мужу неудачи

В браке с Анастасией Костенко у него начались трудности
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Супруга футболиста часто снимается в фотосессиях. Фото: Instagram Анастасия КостенкоСупруга футболиста часто снимается в фотосессиях. Фото: Instagram Анастасия Костенко
Изменить размер текста:

Совсем недавно футболисту "Рубина" Дмитрию Тарасову исполнилось 33 года. Радостной новостью он поспешил поделись со своими поклонниками, а также подвел итоги года, который оказался богат на события.

kostenko.94kostenko.94
Анастасия Костенко поздравила мужа с 33-летием!
59620 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В семье футболиста появилась еще одна дочь, он часто ездил с супругой на отдых, нашел работу в новом футбольном клубе и определился с планами на будущее. Результатами за год Дмитрий Тарасов оказался доволен.

kostenko.94kostenko.94
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасо с дочерью Евой
105222 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Некоторые подписчики посчитали, что в последнее время Дмитрия Тарасова преследуют неудачи. Недавно он получил очередную травму во время тренировки в "Рубине, которая закончилась серьезной операцией в Италии и длительной реабилитацией. Кроме того, у спортсмена возникают финансовые трудности из-за дорогостоящей ипотеки и алиментов на дочь от первого брака Ангелину. Причиной всех бед диванные критики посчитали третью жену спортсмена.

tarasov23tarasov23
Семья Тарасовых отметила 1 месяц с момента рождения дочери Евы
53608 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- А ты не проанализировал тот факт, что за все годы проживания с Настей у тебя одни травмы, неудачи в карьере, бесконечные суды, - высказывали свое мнение подписчики.

kostenko.94kostenko.94
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов
79656 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Стоит отметить, что нынешней супруге футболиста Анастасии часто достается от подписчиков. Донскую красавицу критикуют за стиль в одежде, внешний вид и быт, хотя зачастую для критики даже никакого повода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"До тебя я не жила!": Влюбленная в Дмитрия Тарасова модель призналась футболисту в своих чувствах

Красавица даже сочинила специально для любимого стихотворение (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ростовчанку, которая забрала в банке чужой кошелек, завели уголовное дело
Флаги, звезды и фотозоны: власти Ростова-на-Дону потратят на украшение города ко Дню Победы более 22 млн рублей
В Ростовской области фермер вывел в тень сто миллионов рублей
Совет ректоров вузов Юга России по вопросам цифровизации пройдет в онлайн-формате
Ростовские эпидемиологи рассказали, кто более подвержен заражению коронавирусом
В Ростове-на-Дону сотни вызовов «скорой» связаны с вирусными инфекциями
Адвокат-пенсионер жестоко обманул ветерана ВОВ
Валерий Карпин из-за приостановке чемпионата по футболу проводит время дома с семьей
Мальчика на велосипеде сбил автомобилист в Ростове-на-Дону
Генераторы «холодного тумана» используют в общественном транспорте, курсирующем по Ростовской области
Третью жену футболиста Дмитрия Тарасова обвинили в том, что она приносит мужу неудачи
В Ростовской области на трассе иномарка переехала лежавшего на дороге мужчину
В Ростов-на-Дону супруги пытались провести почти полкило ювелирных изделий из Турции