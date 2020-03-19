Генераторы «холодного тумана» используют в общественном транспорте, курсирующем по Ростовской области

19 Март 2020 2020-03-19T11:17:44+03:00

На Дону проводят дезинфекцию салона от микроорганизмов, что особенно актуально в период угрозы коронавирусной инфекции. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В общественном транспорте, который курсирует по территории Ростовской области между городами и районами, используют генераторы «холодного тумана». С их помощью проводят дезинфекцию салона от микроорганизмов, что особенно актуально в период угрозы коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

Сейчас главная цель - не допустить заразу и ее распространение. И, по официальным данным, в регионе нет ни одного заразившегося этим видом вируса.

Дезинфицируют ручки и поручни после каждого рейса. Фото: Правительство РО.

Так, за транспортом тщательно смотрят сами автопредприятия, которые моют, дезинфицируют и проводят санитарную обработку салонов автобусов и маршруток, а также внимательно следят, чтобы у водителей не было признаков вирусной инфекции, таких как повышенная температура и кашель.

Кроме того, усилены профилактические меры по противодействию распространения коронавируса и в международном аэропорту «Платов», поездах и электричках.

ИСТОЧНИК KP.RU