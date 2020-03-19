Мальчика на велосипеде сбил автомобилист в Ростове-на-Дону

19 Март 2020 2020-03-19T11:26:38+03:00

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В донской столице 30-летний автомобилист, находясь за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-21150, сбил школьника во время движения. Ою этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД России.

По предварительным данным, авария произошла накануне в дворовом проезде у дома № 223/1 по улице Ленина. Автомобилист допустил наезд на маленького велосипедиста. Школьник двигался с правой стороны по ходу движения машины.

В результате произошедшего госпитализация пострадавшему не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU