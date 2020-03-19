Мальчика на велосипеде сбил автомобилист в Ростове-на-Дону
Авария произошла во дворе многоквартирного дома
Автомобилист сбил ребенка. фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской области
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В донской столице 30-летний автомобилист, находясь за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-21150, сбил школьника во время движения. Ою этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД России.
По предварительным данным, авария произошла накануне в дворовом проезде у дома № 223/1 по улице Ленина. Автомобилист допустил наезд на маленького велосипедиста. Школьник двигался с правой стороны по ходу движения машины.
В результате произошедшего госпитализация пострадавшему не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU