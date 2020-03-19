2020-03-19T11:26:38+03:00
Общество

Мальчика на велосипеде сбил автомобилист в Ростове-на-Дону

Авария произошла во дворе многоквартирного дома
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Автомобилист сбил ребенка. фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской областиАвтомобилист сбил ребенка. фото: пресс-служба УГИБДД по Ростовской области
Изменить размер текста:

В донской столице 30-летний автомобилист, находясь за рулем отечественного автомобиля ВАЗ-21150, сбил школьника во время движения. Ою этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД России.

По предварительным данным, авария произошла накануне в дворовом проезде у дома № 223/1 по улице Ленина. Автомобилист допустил наезд на маленького велосипедиста. Школьник двигался с правой стороны по ходу движения машины.

В результате произошедшего госпитализация пострадавшему не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ростовчанку, которая забрала в банке чужой кошелек, завели уголовное дело
Флаги, звезды и фотозоны: власти Ростова-на-Дону потратят на украшение города ко Дню Победы более 22 млн рублей
В Ростовской области фермер вывел в тень сто миллионов рублей
Совет ректоров вузов Юга России по вопросам цифровизации пройдет в онлайн-формате
Ростовские эпидемиологи рассказали, кто более подвержен заражению коронавирусом
В Ростове-на-Дону сотни вызовов «скорой» связаны с вирусными инфекциями
Адвокат-пенсионер жестоко обманул ветерана ВОВ
Валерий Карпин из-за приостановке чемпионата по футболу проводит время дома с семьей
Мальчика на велосипеде сбил автомобилист в Ростове-на-Дону
Генераторы «холодного тумана» используют в общественном транспорте, курсирующем по Ростовской области
Третью жену футболиста Дмитрия Тарасова обвинили в том, что она приносит мужу неудачи
В Ростовской области на трассе иномарка переехала лежавшего на дороге мужчину
В Ростов-на-Дону супруги пытались провести почти полкило ювелирных изделий из Турции