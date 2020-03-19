2020-03-19T11:33:18+03:00
Общество

Валерий Карпин из-за приостановке чемпионата по футболу проводит время дома с семьей

Главный тренер "Ростова" опубликовал трогательное фото с самыми близкими и обратился к своим инстаграм-подписчикам за помощью
Дадаян Давид
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Валерий Карпин проводит карантин дома с семьей. Фото: ФК "Ростов"Валерий Карпин проводит карантин дома с семьей. Фото: ФК "Ростов"Фото: Дадаян Давид
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Из-за остановки чемпионата России по футболу главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин больше времени проводит дома. В своем инстаграме он опубликовал очередное фото в окружении семьи и обратился к подписчикам за помощью. Пост появился накануне - 18 марта и уже набрал под 20 тысяч лайков.

Из-за коронавируса уже отменили сотни массовых мероприятий по всей России и за ее пределами. Концерты, театральные представления, фестивали, митинги и спортивные состязания - все на карантин. Не стал исключением и чемпионат страны по футболу, в котором под руководством Валерия Карпина борется за очки "Ростов".

Все запланированные матчи до 10 апреля будут перенесены. Многие команды продолжают тренировки, соблюдая рекомендации ВОЗ (всемирной организации здравоохранения). Кроме занятий на поле спортсмены стараются не выходить из дома и больше времени проводить с семьей. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин тоже отменился среди родных. Он опубликовал трогательную фотографию со своей женой и маленькой дочкой. Наставник желто-синих написал под постом, что проводит время дома и обратился к своим подписчикам за советом.

- Накидайте хороших сериалов: триллеры, детективы, ужасы, - написал тренер.

В комментариях многие стали перечислять, по их мнению, зрелищные картины. Интересно, что один из подписчиков предложили Карпину посмотреть "ужастик" - матч "Ростова" против "ЦСКА", который закончился победой донской команды. Тренер ответил ему, что уже пересмотрел его несколько раз.

Игру ростовчан с армейцами многие окрестили одной из самой волнительной в этом сезоне. На стадионе в тот день присутствовало 40 тысяч болельщиков. Они стали свидетелями по-истине феерических моментов.

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Сидим дома накидайте хороших сериалов триллеры детективы ужасы
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ИСТОЧНИК KP.RU

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