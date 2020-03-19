В Ростове-на-Дону сотни вызовов «скорой» связаны с вирусными инфекциями
В Ростове-на-Дону подсчитали, сколько звонков в скорую раздается в последнюю неделю ежесуточно. Цифры, которые, как известно, вещь упрямая, озвучили в Управлении здравоохранения города.
В частности, по их данным, в сутки неотложка выполняет порядка 1100 вызовов, из которых около 120 к пациентам, с признаками ОРВИ - кашлем, насморком, болью в горле и высокой температурой. И это соответствует среднестатистическим показателям того же периода прошлого года, так что поводов для паники нет никаких. Кроме того, эпидемический порог в регионе по гриппу и ОРВИ не превышен.
К слову, еще около 200 вызовов, которые поступают в скорую помощь, диспетчеры передают своим коллегам из поликлиник - участковым врачам, которые ходят по домам заболевших, чтобы проверить их состояние и назначит грамотное лечение.
В ведомстве напоминают, что лечение в данном случае не допустимо. Важно чаще мыть руки, проветривать помещении и делать уборку дезинфицирующими средствами, а также стать держаться от лиц с признаками ОРВИ на расстоянии не меньше метра.
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ИСТОЧНИК KP.RU