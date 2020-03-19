2020-03-19T12:40:27+03:00
Общество

Ростовские эпидемиологи рассказали, кто более подвержен заражению коронавирусом

В частности, пенсионеров попросили, по возможности, реже выходить в люди
Ольга ГОПАЛО
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Из-за коронавирса, который бушует в мире, на Дону ввели режим повышенной готовности.Из-за коронавирса, который бушует в мире, на Дону ввели режим повышенной готовности.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Ростовской области из-за коронавируса, который бушует в мире, ввели режим повышенной готовности. На Дону специальным распоряжением главы региона было запрещено проводить массовые мероприятия, численность которых составляет более 500 человек. Но ни одного официально подтвержденного случая заболевания, которое бы спровоцировал этот тип вируса, в регионе не зарегистрировано.

Однако донские эпидемиологи назвали тех, кто в ходит в группу риска. И основной удар коронавируса может прийти на лиц старше 60 лет. Именно поэтому им посоветовали реже посещать общественные места, не ездить общественным транспортом в часы пик и и реже ходить в магазины, торговые центры, МФЦ и банки, отправив туда родствнников или соцработников.

- Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому через близкие контакты, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РО. - Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь.

И напомнили и о гигиене - мытье рук с мылом и обработке поверхностей дезинфицирующими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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