2020-03-19T12:50:41+03:00
Общество

Совет ректоров вузов Юга России по вопросам цифровизации пройдет в онлайн-формате

Мероприятие состоится на площадке ЮФУ, специалисты которого поделятся своим опытом и знаниями
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
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В пятницу, 20 марта, состоится Совет ректоров вузов Юга России. Известно, что заседание стартует в 11:30 в форме онлайн-конференции с использованием цифровых IT-ресурсов Южного федерального университета.

В нем примут участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Владимир Гурба – Южном федеральном округе, а также руководители ведущих вузов Юга России.

В свете последних событий в ходе заседания будут обсуждаться вопросы развития дистанционного образования, методики и механизмы его внедрения в высших учебных заведениях региона. Своим опытом по данной тематике поделится ЮФУ.

Кроме того, на повестке дня - обсуждение вопросов цифровизации учреждений высшей школы, развитие цифровых онлайн-технологий, модернизация образовательного процесса с применением современных IT-технологий и онлайн-ресурсов, а также механизмы внедрения новых научно-образовательных практик и сетевое взаимодействие вузов Юга России в рамках реализации Национальных проектов «Наука» и «Образование», научных центров и предприятий в рамках Южного федерального округа.

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