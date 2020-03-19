Совет ректоров вузов Юга России по вопросам цифровизации пройдет в онлайн-формате
В пятницу, 20 марта, состоится Совет ректоров вузов Юга России. Известно, что заседание стартует в 11:30 в форме онлайн-конференции с использованием цифровых IT-ресурсов Южного федерального университета.
В нем примут участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Владимир Гурба – Южном федеральном округе, а также руководители ведущих вузов Юга России.
В свете последних событий в ходе заседания будут обсуждаться вопросы развития дистанционного образования, методики и механизмы его внедрения в высших учебных заведениях региона. Своим опытом по данной тематике поделится ЮФУ.
Кроме того, на повестке дня - обсуждение вопросов цифровизации учреждений высшей школы, развитие цифровых онлайн-технологий, модернизация образовательного процесса с применением современных IT-технологий и онлайн-ресурсов, а также механизмы внедрения новых научно-образовательных практик и сетевое взаимодействие вузов Юга России в рамках реализации Национальных проектов «Наука» и «Образование», научных центров и предприятий в рамках Южного федерального округа.