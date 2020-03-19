2020-03-19T13:38:52+03:00
Происшествия

В Ростовской области фермер вывел в тень сто миллионов рублей

В этом ему помогла его знакомая
Ольга ГОПАЛО
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По предварительным данным, подозреваемые предоставили в банковские организации ложные документы и получали по ним деньги.По предварительным данным, подозреваемые предоставили в банковские организации ложные документы и получали по ним деньги.Фото: Ольга КОСТИНА
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В Ростовской области на карандаш полицейских попал глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом сообщили в Главном Управлении МВД России по региону.

Его вместе с 34-летней сообщницей подозревают в неправомерном обороте средств.

- В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 100 миллионов рублей, - рассказали в Управлении. - По предварительным данным, злоумышленники использовали реквизиты 28 подставных индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, они предоставили в банки ложные документы.

Известно, что по месту их жительства уже прошли обыски: изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций.

Кроме того, в отношении паочки возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Окончание следствия и решение суда, если таковой случится, они будут дожидаться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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