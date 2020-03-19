В Ростовской области фермер вывел в тень сто миллионов рублей
В Ростовской области на карандаш полицейских попал глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом сообщили в Главном Управлении МВД России по региону.
Его вместе с 34-летней сообщницей подозревают в неправомерном обороте средств.
- В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 100 миллионов рублей, - рассказали в Управлении. - По предварительным данным, злоумышленники использовали реквизиты 28 подставных индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, они предоставили в банки ложные документы.
Известно, что по месту их жительства уже прошли обыски: изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций.
Кроме того, в отношении паочки возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
Окончание следствия и решение суда, если таковой случится, они будут дожидаться под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU