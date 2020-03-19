На ростовчанку, которая забрала в банке чужой кошелек, завели уголовное дело

19 Март 2020 2020-03-19T13:49:34+03:00

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В полицию города Ростова-на-Дону обратилась местная жительница, которая рассказала, что у нее пропал кошелек. По словам горожанки, она была в одном из банков, расположенных в донской столице, где и забыла свой кошелек. Но когда вернулась обратно всего через несколько минут, то пропажи на месте уже не было.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, отыскать подозреваемого в совершении этого преступления оказалось делом техники. Под подозрение попала 50-летняя женщина, которая была следующей в очереди. Дамочка заметила чужое добро и забрала портмоне. При этом часть денег она даже успела потратить.

Сейчас в отношении нее возбудили головное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет она может провести за решеткой. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU