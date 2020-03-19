2020-03-19T13:49:34+03:00
Общество

На ростовчанку, которая забрала в банке чужой кошелек, завели уголовное дело

В нем находились 55 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Чужой кошелек до добра не доведет.Чужой кошелек до добра не доведет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В полицию города Ростова-на-Дону обратилась местная жительница, которая рассказала, что у нее пропал кошелек. По словам горожанки, она была в одном из банков, расположенных в донской столице, где и забыла свой кошелек. Но когда вернулась обратно всего через несколько минут, то пропажи на месте уже не было.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, отыскать подозреваемого в совершении этого преступления оказалось делом техники. Под подозрение попала 50-летняя женщина, которая была следующей в очереди. Дамочка заметила чужое добро и забрала портмоне. При этом часть денег она даже успела потратить.

Сейчас в отношении нее возбудили головное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет она может провести за решеткой. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовская область оказалась второй в ЮФО по доступности минимального продуктового набора
Регоператор ГК «Чистый город» напоминает о способах онлайн-оплаты вывоза ТКО
В Ростове-на-Дону в судах ввели ограничения из-за коронавируса
Ростовские врачи спасли малыша, голову которого пробил металлический стержень от игрушки
В Ростове-на-Дону 14 студентов из Колумбии помещены в изолятор для обследования на коронавирус
«Жиру-бой!»: Ростовской красавице-модели Playboy Марии Лиман посоветовали сбросить лишний вес
Ростовские школьники перейдут на дистанционное обучение почти до середины апреля из-за коронавируса
В Ростовской области разыскивают девушку-подростка
На ростовчанку, которая забрала в банке чужой кошелек, завели уголовное дело
Флаги, звезды и фотозоны: власти Ростова-на-Дону потратят на украшение города ко Дню Победы более 22 млн рублей
В Ростовской области фермер вывел в тень сто миллионов рублей
Совет ректоров вузов Юга России по вопросам цифровизации пройдет в онлайн-формате
Ростовские эпидемиологи рассказали, кто более подвержен заражению коронавирусом
В Ростове-на-Дону сотни вызовов «скорой» связаны с вирусными инфекциями
Адвокат-пенсионер жестоко обманул ветерана ВОВ
Валерий Карпин из-за приостановке чемпионата по футболу проводит время дома с семьей
Мальчика на велосипеде сбил автомобилист в Ростове-на-Дону
Генераторы «холодного тумана» используют в общественном транспорте, курсирующем по Ростовской области
Третью жену футболиста Дмитрия Тарасова обвинили в том, что она приносит мужу неудачи
В Ростовской области на трассе иномарка переехала лежавшего на дороге мужчину
В Ростов-на-Дону супруги пытались провести почти полкило ювелирных изделий из Турции