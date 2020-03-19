В Ростовской области разыскивают девушку-подростка

19 Март 2020 2020-03-19T14:54:59+03:00

Девушка не выходит на связь с родственниками. Фото: «Лиза Алерт Юг»

Она не выходит на связь с родственниками и друзьями

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Волонтеры разыскивают в донском регионе 17-летнюю жительницу Севастополя. Пропавшая Анастасия Буравель вышла из дома и перестала выходить на связь.

По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг», она пропала 17 марта. С тех пор о ее местонахождении нет никакой информации. К поискам пропавшей подключились волонтеры.

- Рост - 175 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза и длинные рыжие волосы, а также веснушки на лице, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

В день исчезновения была одета в черную юбку, укороченное пальто, замшевые туфли того же цвета. При себе у пропавшей был рюкзак.

АЛЛО!

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении подростка, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU