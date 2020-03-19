2020-03-19T14:54:59+03:00
Общество

В Ростовской области разыскивают девушку-подростка

Она не выходит на связь с родственниками и друзьями
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Девушка не выходит на связь с родственниками. Фото: «Лиза Алерт Юг»Девушка не выходит на связь с родственниками. Фото: «Лиза Алерт Юг»
Изменить размер текста:

Волонтеры разыскивают в донском регионе 17-летнюю жительницу Севастополя. Пропавшая Анастасия Буравель вышла из дома и перестала выходить на связь.

По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг», она пропала 17 марта. С тех пор о ее местонахождении нет никакой информации. К поискам пропавшей подключились волонтеры.

- Рост - 175 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза и длинные рыжие волосы, а также веснушки на лице, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

В день исчезновения была одета в черную юбку, укороченное пальто, замшевые туфли того же цвета. При себе у пропавшей был рюкзак.

АЛЛО!

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении подростка, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовская область оказалась второй в ЮФО по доступности минимального продуктового набора
Регоператор ГК «Чистый город» напоминает о способах онлайн-оплаты вывоза ТКО
В Ростове-на-Дону в судах ввели ограничения из-за коронавируса
Ростовские врачи спасли малыша, голову которого пробил металлический стержень от игрушки
В Ростове-на-Дону 14 студентов из Колумбии помещены в изолятор для обследования на коронавирус
«Жиру-бой!»: Ростовской красавице-модели Playboy Марии Лиман посоветовали сбросить лишний вес
Ростовские школьники перейдут на дистанционное обучение почти до середины апреля из-за коронавируса
В Ростовской области разыскивают девушку-подростка
На ростовчанку, которая забрала в банке чужой кошелек, завели уголовное дело
Флаги, звезды и фотозоны: власти Ростова-на-Дону потратят на украшение города ко Дню Победы более 22 млн рублей
В Ростовской области фермер вывел в тень сто миллионов рублей
Совет ректоров вузов Юга России по вопросам цифровизации пройдет в онлайн-формате
Ростовские эпидемиологи рассказали, кто более подвержен заражению коронавирусом
В Ростове-на-Дону сотни вызовов «скорой» связаны с вирусными инфекциями
Адвокат-пенсионер жестоко обманул ветерана ВОВ
Валерий Карпин из-за приостановке чемпионата по футболу проводит время дома с семьей
Мальчика на велосипеде сбил автомобилист в Ростове-на-Дону
Генераторы «холодного тумана» используют в общественном транспорте, курсирующем по Ростовской области
Третью жену футболиста Дмитрия Тарасова обвинили в том, что она приносит мужу неудачи
В Ростовской области на трассе иномарка переехала лежавшего на дороге мужчину
В Ростов-на-Дону супруги пытались провести почти полкило ювелирных изделий из Турции