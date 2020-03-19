В Ростовской области разыскивают девушку-подростка
Волонтеры разыскивают в донском регионе 17-летнюю жительницу Севастополя. Пропавшая Анастасия Буравель вышла из дома и перестала выходить на связь.
По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг», она пропала 17 марта. С тех пор о ее местонахождении нет никакой информации. К поискам пропавшей подключились волонтеры.
- Рост - 175 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза и длинные рыжие волосы, а также веснушки на лице, - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».
В день исчезновения была одета в черную юбку, укороченное пальто, замшевые туфли того же цвета. При себе у пропавшей был рюкзак.
АЛЛО!
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении подростка, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU