Ростовские школьники перейдут на дистанционное обучение почти до середины апреля из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T17:04:59+03:00

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В донской столице ростовским школьникам придется учиться дистанционно во время двух недель дополнительных "каникул". Об этом сообщили в администрации города.

Из-за опасности коронавируса министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина сообщила, что школьники донского региона во время "весенних" каникул будут отдыхать до 12 апреля. Но позже появилась информация о том, что каникулы завершится 29 марта, а с 30 марта по 12 апреля проводить уроки в онлайн-режиме.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", изменились сроки досрочного проведения ЕГЭ. В связи с пандемией коронавируса экзамен проведут в основные даты. Даты проведения Всероссийских проверочных работ также перенесены.

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ИСТОЧНИК KP.RU