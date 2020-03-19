2020-03-19T17:29:34+03:00
Общество

«Жиру-бой!»: Ростовской красавице-модели Playboy Марии Лиман посоветовали сбросить лишний вес

Красотка вновь порадовала поклонников откровенными снимками [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Модель Мария Лиман. Фото: Instagram Мария ЛиманМодель Мария Лиман. Фото: Instagram Мария Лиман
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Молодая ростовская фотомодель - звезда мужского эротического журнала Playboy, мечтающая покорить Голливуд, выложила в сеть свои новые откровенные снимки.

Всего двух фотографий хватило, чтобы среди пользователей разгорелся спор: в форме девушка или нет. На фотографиях брюнетка сидит в необычной позе из-за чего ноги кажется более округлыми, а талия чуть более объемной. В купальнике телесного цвета красавица задумалась об опасных болезнях. Но внимание публики привлекли не мысли девушки, а ее внешний вид.

Некоторые мужчины написали, что Марии необходимо срочно сбросить вес, а другие просто оставляли однотипные комментарии.

Подписчики девушки не всегда пишут ей добрые комментарии. Фото: Instagram Мария Лиман

Подписчики девушки не всегда пишут ей добрые комментарии. Фото: Instagram Мария Лиман

Впрочем, единого мнения по поводу красоты ростовской красавицы Марии Лиман : одни считают ее внешность идеальной, другие же требуют девушку немедленно взяться за себя, чтобы не испортить фигуру.

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Мария Лиман часто делится откровенными снимками
14687 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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