«Жиру-бой!»: Ростовской красавице-модели Playboy Марии Лиман посоветовали сбросить лишний вес
Молодая ростовская фотомодель - звезда мужского эротического журнала Playboy, мечтающая покорить Голливуд, выложила в сеть свои новые откровенные снимки.
Всего двух фотографий хватило, чтобы среди пользователей разгорелся спор: в форме девушка или нет. На фотографиях брюнетка сидит в необычной позе из-за чего ноги кажется более округлыми, а талия чуть более объемной. В купальнике телесного цвета красавица задумалась об опасных болезнях. Но внимание публики привлекли не мысли девушки, а ее внешний вид.
Некоторые мужчины написали, что Марии необходимо срочно сбросить вес, а другие просто оставляли однотипные комментарии.
Подписчики девушки не всегда пишут ей добрые комментарии. Фото: Instagram Мария Лиман
Впрочем, единого мнения по поводу красоты ростовской красавицы Марии Лиман : одни считают ее внешность идеальной, другие же требуют девушку немедленно взяться за себя, чтобы не испортить фигуру.
ИСТОЧНИК KP.RU