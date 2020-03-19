2020-03-19T17:03:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростове-на-Дону 14 студентов из Колумбии помещены в изолятор для обследования на коронавирус

Еще одного приехавшего из Сербии отправили на карантин
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Приехавших студентов поместили в изолятор для обследования на коронавирусПриехавших студентов поместили в изолятор для обследования на коронавирусФото: Иван МАКЕЕВ
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В донской столице медики поместили в изолятор 15 студентов, среди которых 14 человек являются гражданами Колумбии. Еще один человек приехал из Сербии. Об этом сообщила на заседании городского оперативного штаба заместитель главы администрации Ростова по соцвопросам Елена Кожухова.

- На утро 19 марта у нас 15 человек, которых мы поместили в изолятор на базе детской городской больницы N2. Среди них наш студент из ДГТУ, он вернуся из Сербии, и 14 человек, которые обучались в ЮФУ. Они колумбийцы, - рассказала она.

В донской столице под наблюдением по подозрению в коронавирусе находятся 268 человек, среди них 21 ребенок. Все они вернулись в Ростов-на-Дону из зарубежных стран, где бушует коронавирус. Всего на территории донского региона на кантине находятся 340 человек.

Сейчас коронавирус не выявлен на Дону не выявлен ни у кого. В Ростовской области введен решим повышенной готовности. Запрещено проведение массовых мероприятий, вузы перешли на дистанционное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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